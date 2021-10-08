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    Origi, Barcelona'ya önerildi

    Divock Origi, Liverpool'da forma şansı bulmak için mücadele veriyor. Belçikalı golcü bu sezon yalnızca 157 dakika şans bulurken, temsilcileri oyuncuyu Barcelona'ya teklif etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 17:11
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    Origi, Barcelona'ya önerildi

    Ekonomik problemler nedeniyle ihtişamlı transferlerden kaçınan Barcelona için yeni bir iddia gündemde.

    Catalunya Radyo'nun haberine göre Liverpool'un Belçikalı futbolcusu Divock Origi, temsilcileri tarafından Barcelona'ya önerildi. Barça cephesi bu transfer için yanıt vermedi ancak oyuncunun, ocak ayında Camp Nou'a taşınması gündemde.

    PREMIER LİG’DE SADECE 3 DAKİKA OYNADI

    Liverpool'da forma şansı bulmakta zorlanan Origi, bu sezon yalnızca 157 dakika süre aldı ve bir gol kaydetti. Origi, Premier Lig'de ise 3 dakika süre alabildi.

    Salah, Firmino ve Mane'nin ardında bekleyen Origi, 18 yaşındaki Harvey Elliott sakatlanmadan önce Klopp'un seçimleri arasında onun da arkasındaydı.

    26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon da 17 maçta görev yapmış ve sezonu 1 golle tamamlamıştı.

    Origi, Barcelona ya önerildi #1

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