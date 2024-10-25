Orkun Kökçü'nün geleceği hakkına açıklama! Liverpool neden olmasın

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Kariyerini 2023-2024 sezonundan bu yana Portekiz Ligi ekibi Benfica'da sürdüren milli futbolcu Orkun Kökçü'nün geleceğine dair bir açıklama yapıldı.

Orta saha oyuncusunun babası Halis Kökçü, önemli ifadelere imza attı.

"LIVERPOOL NEDEN OLMASIN"

Orkun'un isminin Liverpool ile anılmasını değerlendiren Halis Kökçü, şu sözleri sarf etti:

Şu anda en önemli şey Orkun'un Benfica için iyi oynamaya odaklanması ama tabii ki oyuncular ve antrenörler tek bir yerde kalmaz. Kulüp de bunu biliyor. Liverpool neden olmasın, evet bu mümkün.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Kökçü ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

Modern futbolda kulüpler ekonomik durumlarını düşünür ve kar etmek isterler. Orkun bir sonraki adımı atabilecek potansiyele sahip bir futbolcu. Taraftarlar ve kulüp de bunu biliyor. Neler olacağını göreceğiz.

SLOT'LA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Orkun, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile Feyenoord'da birlikte çalışmış ve şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

BENFICA'DA 53 MAÇA ÇIKTI

Benfica, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2023 yazında Feyenoord'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Kırmızı-beyazlı forma altında 53 maçta sahaya çıkan Orkun Kökçü, 11 gol attı ve 14 asist yaptı.