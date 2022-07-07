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    Orkun Kökçü'yü Leicester City takip ediyor

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor.
    • 07.07.2022 - 09:49
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    Orkun Kökçü'yü Leicester City takip ediyor

    Premier Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden milli stoperimiz Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City'de transfer çalışmaları sürüyor.

    Orta saha bölgesine transfer yapmak isteyen Leicester, milli oyuncumuz Orkun Kökçü’yü takıma katarak yaz dönemindeki ilk transferini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

    Orkun Kökçü yü Leicester City takip ediyor #1

    Orkun "Ayrılabilirim" demişti

    Athletic'te yer alan haberde, geçtiğimiz sezonun devre arasında da Orkun Kökçü ile ilgilenen Leicester City'nin bu yaz transferi bitirmek için çaba sarf ettiği ifade edildi.

    Orkun Kökçü daha önce Voetball International'a verdiği röportajda, "Bir kulüp iyi bir projeyle gelirse ve Feyenoord bu transferden iyi para kazanırsa ayrılmayı düşünebilirim." ifadelerinde bulunmuştu.

    İngiliz devleri peşinde

    Eredivisie ekibi Feyenoord'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Orkun Kökçü ile Arsenal ve West Ham United'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

    Orkun Kökçü yü Leicester City takip ediyor #2


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