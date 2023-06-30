Orsic ve Fernandez Trabzon'a geldi

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da iki yeni transfer sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün transfer görüşmelerine başladığı Joaquin Fernandez Moreno ve Mislav Orsic, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri yer aldı.

Bu açıklamaların ardından Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, Trabzon şehrine geldi.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Orsic, şunları dedi:

Sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Umarım güzel bir sezon geçiririz. Nenad Bjelica ile daha önce çalışmıştık. Trabzonspor'a katılmamda katkısı var. Şehirle ilgili çok düşünmedim, ben buraya futbol oynamaya geldim.