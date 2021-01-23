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    Osama Rashid, Gaziantep FK'da

    Gaziantep FK, Santa Clara forması giyen orta saha oyuncusu Osama Rashid ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2021 - 14:54
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    Osama Rashid, Gaziantep FK'da

    Süper Lig'in 4. sırasında yer alan Gaziantep FK'da transfer çalışamaları sürüyor.

    Antep ekibi, Santa Clara’da forma giyen orta saha oyuncusu Osama Rashid ile anlaşıldığını duyurdu.

    İMZA 1.5 YILLIK

    Kulüp, imzanın 1.5 yıllık olduğunu da belirtti.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Portekiz Ligi takımlarından Santa Clara’da forma giyen orta saha oyuncusu Osama Rashid ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Osama Rashid, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Osama Rashid’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

    Osama Rashid, Gaziantep FK da #1

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