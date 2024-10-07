Osayi Samuel bedelsiz gidebilir! Fenerbahçeli yöneticileri kızdıran hareket Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertlilerle henüz yeni sözleşme imzalamış değil. Avrupa'dan 2 kulübün, Osayi-Samuel'i sezon sonunda bedelsiz transfer etmenin hesaplarını yaptığı öne sürüldü. Ali Koç ve kurmayları da geri adım atan futbolcuya ve menajerine tepkili.

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Fenerbahçe'ye QPR takımından 500 bin euro karşılığında transfer olan Osayi Samuel, sağ açık olarak geldiği takımda kendisine sağ bekte şans buldu.

Yeni görev yerinde oldukça beğenilen Nijeryalı futbolcu, bu sezon biraz düşüş yaşasa da İngilizlerin hedefinde.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncuyla sarı-lacivertlilerin görüşmeleri dondurduğu öğrenildi.

İlk etapta Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda anlaşan Osayi ve menajeri, İngiltere'den ve Fransa'dan teklif gelmesinin ardından geri adım attı.

Bu hamle sonrasında Ali Koç ve kurmayları tepki gösterirken, kontrat uzatma görüşmelerinin de tıkandığı belirtildi.

6 MAÇTA 1 ASİST

Öte yandan Osayi'yi Norwich City ve Lens'in istediği biliniyor. Başarılı oyuncu, bu teklifi kabul ederse sezon sonunda bedelsiz olarak Fenerbahçe'den ayrılacak.

8 milyon euro piyasa değeri bulunan sağ bek, bu sezon 6 maçta 1 asistle takımına katkı sağladı.