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    Osayi Samuel İstanbul'da

    Osayi Samuel İstanbul'da

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi Samuel, İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcu 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 10:47
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    Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers ile anlaştığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel İstanbul'a geldi.

    4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

    Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4.5 sezonluğuna Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

    Osayi Samuel İstanbul da #1

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    Osayi Samuel İstanbul da #3

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