- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Osayi Samuel İstanbul'da
Osayi Samuel İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi Samuel, İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcu 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
- Haber Merkezi
- 26.01.2021 - 10:33
- Güncelleme : 26.01.2021 - 10:47
Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers ile anlaştığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel İstanbul'a geldi.
4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4.5 sezonluğuna Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.