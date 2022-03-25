Osayi Samuel'e 3 kulüpten teklif

Fenerbahçe'nin sevilen oyuncusu Osayi Samuel bu sezon gösterdiği performansla transfer gündemini şimdiden meşgul ediyor. Başarılı isim Bournemouth, Brentford ve Rangers'tan teklif aldı.

Bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden biri olan Bright Osayi Samuel transferin gözdesi haline geldi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında QPR'den alınan Nijeryalı yıldız bu sezon özellikle sağ beke geçtikten sonra sürekli yükselen bir performans sergiliyor.

İSKOÇLAR VE İNGİLİZLER İSTİYOR

Alınan bilgilere göre Osayi Samuel'i Ada'dan 3 kulüp yakından takip ediyor. Bu kulüplerin İngiltere'den Bournemouth ve Brentford ile İskoçya'dan Rangers olduğu öğrenildi. 3 kulübün de 24 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık 6 aydır takip ettiği ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif yapılacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerle 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Osayi Samuel'in Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro.

Fenerbahçe yönetiminin Nijeryalı futbolcudan 6-8 milyon euro arasında bir gelir beklentisi olduğu ifade ediliyor.

ETKİLİ OYNUYOR

Osayi Samuel'in sarı-lacivertli takımda çok mutlu olduğu ancak İngiltere veya İskoçya'ya transfer olmaya da sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Bu sezon tam 37 resmi maçta forma giyen ve devamlılığı ile alkış toplayan başarılı futbolcu takımına 2 gol, 3 asistlik katkı yaptı.