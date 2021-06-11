Osayi Samuel'e talipler var

Osayi Samuel'e talipler var

23 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel'i Rangers, Celtic ve Monaco'nun transfer listesine aldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz QPR'den transfer edilen Bright-Osayi Samuel'in performansı çok beğenilmese de vadettiği potansiyel taliplerini artırdı.

Hızıyla dikkat çeken Nijeryalı futbolcu son maçlarda yedek kalsa da alışma sürecini atlatması halinde takıma değer katacak isimlerden biri olarak görülüyor.

3 TAKIM TALİP OLDU

18 maçta 1 gol 1 asist yapan Samuel'e Avrupa'dan takipler başladı. 23 yaşındaki futbolcuyu Fransa Ligue 1'den Monaco'nun ve İskoçya'dan Celtic ile Rangers'ın istediği kaydedildi.