Osayi Samuel'e teklif yağıyor! Sözleşmesini uzatmayabilir

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Yaz transferinde sol beki Ferdi Kadıoğlu'nu rekor bir bedelle Premier Lig ekiplerinden Brighton'a satan Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel'in de talipleri var...

Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki başarılı savunmacı için söylentiler git gide artıyor.

Galatasaray'ın ilgisi olduğu iddia edilen başarılı oyuncuya, Fransa'dan Marsilya'nın da talip olduğu öne sürüldü.

Fransız Sport. Fr'de yer alan habere göre Marsilya, haziran ayında sözleşmesinin sona ermesinin ardından Osayi-Samuel'i bedelsiz olarak kadrosuna katmaya çalışacak.

GÖNLÜ PREMİER LİG'DEN YANA

Öte yandan Galatasaray ve Marsilya'nın ilgilerine karşın Osayi Samuel'in ise İngiltere Premier Lig'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Ailevi sebeplerle Ada'dan gelecek herhangi bir teklifi ilk sıraya alacağı öğrenilen bek oyuncusu için henüz bir İngiliz ekibinden bilinen bir ilgi yok...

Fakat Fenerbahçe'nin Osayi ve menajeriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde de henüz olumlu bir gelişme yaşanmadı.

Osayi'nin, gelecek teklifleri değerlendirerek son kararını sezon sonuna doğru vermesi bekleniyor.

"TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIM OLMAZ"

Nijeryalı sol bek oyuncusu, sosyal medyada ve gazetelerde sıkça yer alan Galatasaray iddialarıyla ilgili ise geçen günlerde net bir açıklama yaptı. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den istediğim bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim. Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem. Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam." sözleriyle sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı iddialarını net bir dille yalanlamıştı.

Sarı-lacivertli taraftarların korkusu ise Michy Batshuayi'de yaşananların bir benzerinin Osayi-Samuel'de de gerçekleşmesi...