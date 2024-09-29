Oxlade-Chamberlain, Ada yolcusu
Haber Merkezi

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain'i Derby County FC ve Bristol City'nin kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Championship takımları transferde ısrarcı. İngiliz futbolcunun devre arasında Siyah- Beyazlı yönetime ayrılmak istediğini söylemesi gelen bigiler arasında.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcu konusunda bonservis talep edilmesi beklenmiyor.

Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 4 milyon 200 bin Euro.

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Ercan Ertan
Editör