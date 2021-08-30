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Ozan Kabak, Norwich City'de
Geçen sezonu kiralık olarak Liverpool'da geçiren Ozan Kabak, Norwich City'ye transfer oldu.
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 20:34
- Güncelleme : 30.08.2021 - 20:55
Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Liverpool forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, yeni Premier Lig'e döndü.
21 yaşındaki savunma oyuncusu Norwich City'ye resmen transfer oldu. Ozan Kabak kiralık olarak Premier Lig ekibine imza attı.
Ozan Kabak, Norwich City'de İZLE
YENİDEN İNGİLTERE'DE
Sezon bitiminde Schalke'ye geri dönen Ozan Kabak, sezon öncesi çalışmalarına katılmıştı ancak takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyordu. Ozan'ın yeni adresi İngiltere oldu.
Ozan Kabak geçen sezon Liverpool forması altında 4 tanesi Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 13 maça çıkmıştı.