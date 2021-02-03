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Ozan Kabak formayı giydi
Schalke 04'ten Liverpool'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak, "Bu benim için rüyaydı, şimdi rüyalarım gerçek oluyor" dedi.
- Haber Merkezi
- 03.02.2021 - 09:41
Ozan, Liverpool ile sözleşme imzalayıp yeni forması ile ilk pozlarını verdi.
İmzayı atıp formayı giyen milli futbolcu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
"ÇOCUKLUK KULÜBÜMDÜ"
Genç stoper, "Liverpool benim çocukluk kulübümdü. Kendimi burada göstermek ve oynamak istiyorum. Sınırlı zamanımız vardı ve transfer nihayet gerçekleşti. Bu benim için rüyaydı, şimdi rüyalarım gerçek oluyor." dedi.