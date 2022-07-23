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Ozan Kabak Hoffenheim'da
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, milli oyuncumuz Ozan Kabak'ı renklerine bağladı.
- 23.07.2022 - 12:39
- Güncelleme : 23.07.2022 - 13:14
Geçtiğimiz sezonu İngiliz ekip Norwich City’de kiralık geçiren Ozan Kabak, Galatasaray’ın da gündemindeydi.
Galatasaray’ın altyapısından çıkan Ozan Kabak, 2019 yılında Stuttgart'a transfer olmuştu. Aynı sezon 15 milyon euro bedelle Schalke'ye katılmıştı.
Schalke'den ayrılmak isteyen milli oyuncumuz, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer oldu.
Sözleşme 2026'ya kadar
Transferi videoyla duyuran Alman ekibi, Ozan'ı 2026'ya kadar kadrosuna kattığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Norwich ile 13 karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki stoper, skor katkısında bulunamazken 2 kez sarı kart gördü.