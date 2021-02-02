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    Ozan Kabak Liverpool'a transfer oldu

    Ozan Kabak Liverpool'a transfer oldu

    İngiliz devi Liverpool, Schalke 04'te oynayan Milli futbolcu Ozan Kabak'ı renklerine bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 01:01
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 01:03
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    Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, İngiliz devi Liverpool'a transfer oldu.

    "İDOLÜM" DEMİŞTİ

    20 yaşındaki stoper, daha önce verdiği röportajda Liverpool'un dünyaca ünlü Hollandalı stoperi Van Dijk için 'idolüm' demişti. Ozan şimdi idolüyle yan yana oynama fırsatı yakaladı.

    Geçtiğimiz sezon çapraz bağları kopan Van Dijk'ın, önümüzdeki aylarda sahalara dönmesi bekleniyor.

    Ozan Kabak Liverpool a transfer oldu #1

    Ozan Kabak Liverpool a transfer oldu #2

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