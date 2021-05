Ozan Kabak: Liverpool'da kalmak istiyorum

Liverpool’da kiralık olarak oynayan Ozan Kabak, yaptığı açıklamada, “Liverpool’da kalmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Liverpool'un Schalke'den satına alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan Kabak, geleceği hakkında konuştu.

İngiliz basınına göre 21 milyon euro opsiyonu olan Ozan Kabak, geleceğiyle ilgili konuşmasında "Jürgen Klopp geleceğimle ilgili henüz bir şey söylemedi. Şimdiye kadar bu konu hakkında konuşmadık. Neler olcağını göreceğiz." dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ SEZON NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ”

Liverpool'da iyi günler geçirdiğini söyleyen Ozan Kabak "Liverpool çok büyük bir kulüp, şu ana kadar formayı giymekten gurur duydum. Her an, her dakika gururu yaşadım Şimdiye kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ben işimi yaptım.

Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz, ancak her ne olursa olsun burada olmaktan gerçekten keyif aldım ve herkesin benim için yaptıklarına teşekküer ederim" diye konuştu.

"KEYİF ALDIM"

İngiliz ekibindeki durumunu bilmediğini söyleyen milli futbolcumuz "Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz, ancak her ne olursa olsun bundan gerçekten keyif aldım ve herkesin benim için yaptıklarını takdir ediyorum." dedi.

“LIVERPOOL’DA TABİİ Kİ KALMAK İSTİYORUM”

Ozan Kabak ayrıca "Burası Liverpool. Tabii ki kalmak istiyorum (Gülerek). Kariyerimin bu beş aylık dönemi, benim için çok değerli oldu, çok iyi insanlarla, çok iyi futbolcularla tanıştım, Jurgen gibi bir menajerle çalıştım.

Şimdi yıldızlarla ilgili daha çok deneyimim var. Yıldız olduklarını söyleyebilirim. Ekibimizde çok sayıda yıldız var. Onlarla çalışmak bile insanı daha iyi yapar. Maçta gelişiyorsunuz, antrenmanda bile gelişiyorsunuz. Kalıp, kalmamadan bağımsız olarak, bu beş benim için oldukça iyi ve eğitici geçti." ifadelerini kullandı.