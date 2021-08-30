Ozan Kabak, Norwich City ile görüşüyor

Geçen sezonun ikinci yarısında Liverpool forması giyen Ozan Kabak, Premier Lig'e geri dönüyor. Norwich City, Schalye'ye Ozan için resmi teklif yaptı.

Ozan Kabak, Premier Lig'e geri dönüyor. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Liverpool forması giyen milli futbolcumuz, sezon bitiminde Schalke'ye geri dönmüştü.

PREMIER LİG'E DÖNECEK

Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Schalke ile sezon öncesi çalışmalarına katılan ancak takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Ozan Kabak'ın, yeni adresi Norwich oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Norwich, Ozan için Schalke'ye resmi teklif yaptı. Görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

Ozan Kabak'ın Norwich'e transferi kısa süre içerisinde gerçekleşecek.

LIVERPOOL'DA TUTUNAMADI

Geçen sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık olarak geçiren Ozan Kabak, 9 lig maçında oynamış ancak performansı yeterli bulunmamıştı.