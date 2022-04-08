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    Ozan Kabak Schalke'ye dönüyor

    Türkiye - İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, Schalke'ye dönüyor. Milli futbolcu sezonun kalan kısmında Norwich City forması giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 11:47
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    Ozan Kabak Schalke'ye dönüyor

    Premier Lig'de küme düşme adaylarından Norwich City'de oynayan Ozan Kabak sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek. Türkiye ve İtalya arasında oynanan özel maçta sakatlanan 22 yaşındaki stoper sezonu kapattı.

    “Ozan Schalke’ye dönüyor”

    Burnley maçı öncesi Ozan Kabak'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Norwich City Menajeri Dean Smith, "Ozan Kabak, Schalke'ye dönüyor. Hamstring sakatlığı var sanırım sezonu kapattı. Üzücü bir durum ancak o bölge için elimizde Christoph Zimmermann var." ifadelerini kullandı.

    Bu sezon sakatlık ve hastalıklarla boğuşan Ozan Kabak, Premier Lig'de 11 mücadelede forma giydi.

    Ozan Kabak Schalke ye dönüyor #1


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