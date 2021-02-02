Ozan Kabak: Van Dijk ile iyi bir ikili oluruz

Schalke 04'ün Liverpool'a kiraladığı Ozan Kabak, transferle ve Van Dijk'le ilgili görüşlerini paylaştı.

Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu ve ilk izlenimlerini aktardı.

İşte Ozan'ın sözleri:

"ÇOK GURURLUYUM"

"Çok gururluyum, çok mutluyum. İnşallah ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim Liverpool'da. Çok uzun bir yoldan geldim, çok çalıştım. İnşallah bunun karşılıklarını alacağım. Elimden geleni yapacağım. Çok heyecanlıyım."





"DAVID WAGNER, KLOPP'A GÜZEL ŞEYLER SÖYLEMİŞ"

"Bir an önce gidip takıma katılmak, maçlara çıkmak, hocamla tanışmak istiyorum. Şu an bile heyecanlandım hatta.

David Wagner ile 1.5 sene birlikte çalıştık, sağ olsun benim hakkımda Klopp'a çok güzel şeyler söylemiş. Bugün de aradım konuştuk, hasret giderdik, çok mutluyum."





"VAN DIJK İLE İYİ ANLAŞIRIZ"

"Van Dijk zaten dünyanın en iyisi, onunla birlikte aynı formayı giymek, birlikte tandem oluşturmak benim için rüya gibi bir şey. Teknik olarak detaya girmek istemiyorum ama birbirimize uyum sağlayacağımızı düşünüyorum."

JURGEN KLOPP'TAN ÖVGÜ

Öte yandan transfer sonrasında konuşan Jürgen Klopp, Ozan Kabak ile çalışmak için heyecanlı olduklarını söylerken, "Ozan Kabak, gerçekten çok büyük bir yetenek. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Eski hocası David Wagner, Ozan Kabak'ın takımın gelecekteki kaptanı olacağını söylerdi. Çok düzgün bir karakter. Türkiye'de istediği takımda oynardı ama başka bir ülkeye gitmeyi seçti. Öğrenmek istiyor, burada öğrenebilir." ifadelerini kullandı.