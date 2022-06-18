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    Ozan Kabak'a Nice talip oldu

    Schalke 04'ten gitmesi beklenen Ozan Kabak'a son olarak Nice talip oldu. Başarılı savunmacı için 6 milyon euro veren Fransız temsilcisinin fiyatı biraz daha artırması istendi.
    • 18.06.2022 - 09:04
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    Ozan Kabak'a Nice talip oldu

    Geçen sezonu kiralık olarak Premier Lig'de Norwich formasıyla geçiren Milli oyuncumuz Ozan Kabak'a Nice talip oldu.

    Bonservisi Bundesliga'ya bu sezon geri dönen Schalke'de olan Ozan Kabak'a Fransa'dan Nice'in talip olduğu Alman basını tarafından yazıldı.

    Nice'in 38 yaşındaki deneyimli stoperi Dante'nin halefi olarak Ozan Kabak'ı düşündüğü ifade edilirken 6 milyon euroluk teklifini de ilettiği kaydedildi.

    Ozan Kabak a Nice talip oldu #1

    Schalke yetersiz buldu

    Schalke'nin ise bu teklifi yetersiz bulduğu, 8 milyon euroya ek olarak bonusları da içeren bir teklif beklediğini Fransız kulübüne ilettiği ifade edildi.

    Ozan Kabak geçen sezon Premier Lig'den düşen Norwich formasıyla 11 lig maçında 924 dakika boy göstermişti.

    Milli stoper kariyerinde, Galatasaray, Schalke 04, Liverpool ve Norwich City gibi takımlarda mücadele etti.

    Ozan Kabak a Nice talip oldu #2


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