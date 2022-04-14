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    Ozan Tufan, Beşiktaş ile temas halinde

    Fenerbahçe'de gözden düşen Ozan Tufan, bonservisini alıp Beşiktaş'a transfer olmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 09:32
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    Ozan Tufan, Beşiktaş ile temas halinde

    Son haftalarda kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Fenerbahçe ile yollarını ayırmayı planlıyor.

    Sarı-lacivertlilerle 1 sezon daha sözleşmesi olan milli futbolcunun aklı ezeli rakipleri Beşiktaş'ta.

    Tempolu oyunu kendisine daha yakın bulan Ozan, İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra Fenerbahçe ile olan bağlarını kopardı.

    Ozan Tufan, Beşiktaş ile temas halinde #1

    Gol ve asist katkısı yapamadı

    Siyah-beyazlılara gitmek isteyen Tufan'ın Fenerbahçe'den bonservisini talep ettiği de gelen haberler arasında. Deneyimli oyuncu bu sezon devre arası döndüğü takımına 6 maçta gol veya asist katkısı veremedi.

    Öte yandan Valerien Ismael'in de Ozan Tufan'a sıcak baktığı ancak oyuncudan kilo vermesini istediği öğrenildi.

    Ozan Tufan, Beşiktaş ile temas halinde #2


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