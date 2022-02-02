Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüyor

Fenerbahçe'den Watford'a giden Ozan Tufan, sarı-lacivertlilerin çağırması üzerine yeniden takıma dönüyor.

Ozan Tufan, sezon başında Fenerbahçe'den Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer olmuştu.

Tufan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Premier Lig temposundan şikayetçi olduğunu söylemişti.

"TOP TACA ÇIKSIN DİYE DUA EDİYORUM"

Ozan Tufan açıklamalarında, "Türkiye Ligi'nde futbol biraz duruyor sahada. Yere yatan futbolcular, zaman geçirmeler... Premier Lig'e geldiğim günden beri top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak adına. Saliselik taç atışları var. Pozisyon alalım, dinlenelim, nefes alalım yok." ifadelerini kullanmıştı.

GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe, eski oyuncusu Tufan'ı geri çağırmaya karar verdi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen İsmail Kartal, bizzat arayarak oyuncuyu takıma geri çağırdı.

Tufan ve kulübüyle anlaşan Fenerbahçe, oyuncuyu bugün İstanbul'a getirecek.

Watford ile 9 maça çıkan Tufan, gol ve asist katkısı sağlayamadı.