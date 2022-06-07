Ozan Tufan, Hull City yolunda

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı transfer etmeye yakın olduğu öğrenildi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya yaklaştı.

Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, gelecek sezonda Premier Lig'e çıkmak için güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Ozan ikna edildi

Vole'nin haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferi için bir araya geldi. Hull City, Ozan Tufan ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe'nin kararının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Vole'nin haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferi için bir araya geldi. Hull City, Ozan Tufan ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe'nin kararının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Allahyar ve Pelkas...

Öte yandan Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh'in kiralık opsiyonunu da kullanarak Fenerbahçe'ye bonservis kazandırmış olacak.

Ünlü medya patronunun Pelkas ile de ilgilendiği biliniyor.