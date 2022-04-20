Ozan Tufan’a af yok

Teknik direktör İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan futbolcuya, yönetim ve teknik ekipten af çıkmadı.

Sarı-lacivertli formayı giydiği 7 yılda 3 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, 2019 yılında 6 aylığına Alanyaspor’a kiralanmıştı.

Akdeniz ekibinde çıkış yakalayan ve sarı-lacivertli takıma döndükten sonra formunu devam ettiren deneyimli futbolcu, Vitor Pereira döneminde gözden düştü.

Geri döndü

Sezon başında Watford’a 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan, İngiliz ekibinin kümede kalma olasılığının azalması nedeniyle bir kez daha Fenerbahçe'ye geri döndü.

İpler tamamen koptu

TRT Spor'un haberine göre; eski performansından eser kalmayan ve İsmail Kartal'la yaşadığı tartışmanın ardından teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'la iplerin tamamen koptuğu belirtiliyor.

Bedelsiz bırakmak istemiyor

Diğer yandan sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki orta sahayı bedelsiz bırakmak istemiyor.

2023-2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan’ın, 20 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Diğer kulüplerle görüşmelere başlanmış

Bu arada Fenerbahçe yönetimine ayrılmak istediğini ileten milli futbolcunun, menajeri aracılığıyla kulüplerle görüşmelere başladığı ifade edildi.