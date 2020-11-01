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    Ozan Tufan'a Leicester City talip oldu

    Ozan Tufan'a Leicester City talip oldu

    Premier Lig takımlarından Leicester City, Ozan Tufan'ı radarına aldı. Performansı günden güne artan tecrübeli futbolcunun serbest kalma bedeli ise 20 milyon euro.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 13:28
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 14:13
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    Fenerbahçe'de performansıyla dikkat çeken isimlerin başında gelen Ozan Tufan, A Milli Takım'daki futboluyla da göz doldurmaya devam ediyor.

    Alanyaspor'a kiralandıktan sonra eski günlerine dönen; sarı-lacivertli formaya tekrar kavuştuktan sonra ise formunu artıran Ozan Tufan'a İngiliz devi Leicester City talip oldu.

    Ozan Tufan a Leicester City talip oldu #1

    SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON EURO

    Kadrosunda Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi milli futbolcuları barındıran Leicester, Ozan'ı kadrosuna katarak 3. Türk transferini yapmak istiyor.

    Yeni sözleşmesinde serbest kalma bedeli 20 milyon euro olarak belirlenen Ozan Tufan konusunda eli rahatlayan Ali Koç ve kurmaylarının gelen tekliflerde de üst çıtayı 20 milyon euro olarak belirleyeceği öğrenildi.

    Bu sezon Fenerbahçe'de 6 maça çıkan Ozan, özellikle takıma verdiği katkıyla taraftarların sevgilisi haline geldi.

    Ozan Tufan a Leicester City talip oldu #2

    Ozan Tufan'dan Almanya'ya jeneriklik gol - HABERİ

    Ozan Tufan a Leicester City talip oldu #3

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