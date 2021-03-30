Ozan Tufan'ı isteyen takımlar

Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Ozan Tufan'a; Everton, Crystal Palace, Leicester City, Werder Bremen ve Real Sociedad takımları talip oldu.

Letonya maçı öncesi Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Ozan Tufan, Premier Lig'de oynamak istediğini açıklamıştı.

Son dönemde hem Fenerbahçe'de hem de Milli Takım'da jeneriklik gollere imza atan Ozan'a, teklif üste teklif geldiği öğrenildi.

İngiltere'den Everton, Crystal Palace ve Leicester City kulüplerinin yanı sıra Almanya'dan Werder Bremen ve İspanya'dan Real Sociedad'ın oyuncuya resmen talip olduğu belirtildi.

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FENERBAHÇE EURO 2020'Yİ BEKLİYOR

Ajansspor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, bu yaz oynanacak EURO 2020'yi de düşünerek Ozan'ı şimdilik takımda tutmak istiyor. Yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun turnuvada sergileyeceği performansla piyasasını artıracağına inanıyor.

CRYSTAL PALACE TEKLİFİ 15 MİLYON EUROYA ÇIKARDI

Ozan’ı uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yapan Crystal Palace'ın, 13 milyon euroluk teklifi 15 milyon euroya kadar çıkardığı bildirildi.

Yönetim ise orta saha oyuncusunu, Avrupa Şampiyonası'nın ardından en az 20 milyon euroya satmayı hedefliyor.