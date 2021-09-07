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    Ozan Tufan'ın forma numarası belli oldu

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Tufan'ın forma numarası belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 18:34
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 19:11
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    Ozan Tufan'ın forma numarası belli oldu

    2015 yılından beri formasını giydiği sarı lacivertlilerden Premier Lig'de oynayabilmek için ayrılma kararı alan Ozan Tufan, Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

    18 NUMARAYI GİYECEK

    Ada ekibiyle sözleşme imzalayan milli futbolcunun forma numarası da belli oldu.

    Tufan İngiliz ekibinde 18 numaralı formayı giyecek.

    Ozan Tufan'ın forma numarası belli oldu İZLE

    Ozan Tufan ın forma numarası belli oldu #1

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