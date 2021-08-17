Ozornwafor, Denizlispor yolunda

Galatasaray'ın ilk önceliği, Valentine Ozornwafor’u kiralamak... Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı stoper konusunda Denizlispor ile anlaşma sağladığı, oyuncunun yeşil-siyahlı formayı giyeceği bekleniyor.

Yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle Nelsson’un tescilini yaptıramayan ve lisansını çıkaramayan Galatasaray, bu konuda çareler üretmeye çalışıyor.

Sarı-kırmızılıların ilk önceliği, Valentine Ozornwafor’u kiralamak...

DENİZLİSPOR YOLUNDA

Galatasaray’ın, Nijeryalı stoper konusunda Denizlispor ile anlaşma sağladığı, oyuncunun yeşil-siyahlı formayı giyeceği ifade edildi.

Milliyet’in haberine göre; 13 milyon liralık borcu kapatarak transferi açan Ege ekibine, birkaç gün içinde yeni bir yasağın geleceği, bu nedenle transferleri birkaç gün içerisinde bitirmeyi amaçladıkları ifade edildi.