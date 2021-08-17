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Ozornwafor, Denizlispor yolunda
Galatasaray'ın ilk önceliği, Valentine Ozornwafor’u kiralamak... Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı stoper konusunda Denizlispor ile anlaşma sağladığı, oyuncunun yeşil-siyahlı formayı giyeceği bekleniyor.
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 09:16
- Güncelleme : 17.08.2021 - 09:28
Yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle Nelsson’un tescilini yaptıramayan ve lisansını çıkaramayan Galatasaray, bu konuda çareler üretmeye çalışıyor.
Sarı-kırmızılıların ilk önceliği, Valentine Ozornwafor’u kiralamak...
DENİZLİSPOR YOLUNDA
Galatasaray’ın, Nijeryalı stoper konusunda Denizlispor ile anlaşma sağladığı, oyuncunun yeşil-siyahlı formayı giyeceği ifade edildi.
Milliyet’in haberine göre; 13 milyon liralık borcu kapatarak transferi açan Ege ekibine, birkaç gün içinde yeni bir yasağın geleceği, bu nedenle transferleri birkaç gün içerisinde bitirmeyi amaçladıkları ifade edildi.