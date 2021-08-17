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    Ozornwafor, Denizlispor yolunda

    Galatasaray'ın ilk önceliği, Valentine Ozornwafor’u kiralamak... Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı stoper konusunda Denizlispor ile anlaşma sağladığı, oyuncunun yeşil-siyahlı formayı giyeceği bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 09:28
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    Ozornwafor, Denizlispor yolunda

    Yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle Nelsson’un tescilini yaptıramayan ve lisansını çıkaramayan Galatasaray, bu konuda çareler üretmeye çalışıyor.

    Sarı-kırmızılıların ilk önceliği, Valentine Ozornwafor’u kiralamak...

    DENİZLİSPOR YOLUNDA

    Galatasaray’ın, Nijeryalı stoper konusunda Denizlispor ile anlaşma sağladığı, oyuncunun yeşil-siyahlı formayı giyeceği ifade edildi.

    Milliyet’in haberine göre; 13 milyon liralık borcu kapatarak transferi açan Ege ekibine, birkaç gün içinde yeni bir yasağın geleceği, bu nedenle transferleri birkaç gün içerisinde bitirmeyi amaçladıkları ifade edildi.

    Ozornwafor, Denizlispor yolunda #1

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