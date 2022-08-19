Paco Alcacer, sözleşmesini bugün fesheden kulübe geri döndü

Paco Alcacer, iki gün önce transfer olduğu ve sözleşmesinin 48 saat sonra feshedildiği Al Sharjah'a geri döndü.

Transfer döneminin en ilginç olaylarından biri yaşandı. Daha önce Barcelona ve Borussia Dortmund formaları giyen golcü futbolcu Paco Alcacer iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Sharjah'a transfer olmuştu.

Oyuncunun bu macerası ise sadece 48 saat sürdü ve kulübü sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Kriz çözüldü

Sonraki saatlerde Villarreal da oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu ve Alcacer boşta kaldı. Son olarak Al Sharjah, Alcacer'in bonservisini aldığını açıkladı ve kriz sona erdi.

Paco Alcacer'in kariyeri

28 yaşındaki İspanyol golcü kariyerinde toplam 359 maça çıktı ve 124 gol atıp, 42 asistlik performansa imza attı. Paco Alcacer'in güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Tecrübeli futbolcu, 19 kez de İspanya milli takım formasını giydi ve 12 gol attı.



