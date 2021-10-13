Palmeiras yetkilileri Marcao'nun menajeriyle görüştü

Palmeiras yetkilileriyle, Marcao'nun temsilcileri, Brezilya'nın Madalena bölgesinde buluşarak, prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao'ya yapılacak teklifin detayları belli oldu. Sambacı'yı Ocak ayında mutlaka renklerine bağlamak isteyen Palmeiras Kulübü, Marcao'nun temsilcileriyle bir araya geldi.

Buluşma, Brezilya'nın Madalena bölgesinde gerçekleşti. Tarafların burada yıllık ücret ve detaylar konusunda prensip anlaşmasına vararak el sıkıştığı öğrenildi.

TEKLİF 10 MİLYON EURO

Marcao'yu ikna eden Palmeiras cephesi, şimdi de bonservis için Galatasaray Yönetimi'ne teklifte bulunacak. Son buluşmada 10 milyon euroluk teklif üzerinde mutabakat sağlandığı öğrenildi.

Eğer sarı-kırmızılılar bu teklifi olumlu karşılamazsa, para artı takas formülünün devreye sokulacağı, bu doğrultuda birkaç ismin şimdiden belirlendiği de gelen haberler arasında.

ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Takım arkadaşı Kerem'e saha içinde yaptığı saldırı sebebiyle TFF'den 8 maç men, Galatasaray'dan da 150 bin euro para cezası alan Marcao, iki tarafa da bedel ödemesi sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

Sonraki süreçte özür dileyen ve affedilen, Avrupa Ligi'nde çok iyi bir performans sergileyen, ligde de cezasının bitmesini bekleyen Marcao'nun, ülkesine dönmeyi çok istediği ifade ediliyor.

“15 MİLYON EURODAN AŞAĞI OLMAZ”

Fanatik'in haberine göre; Transferin bundan sonraki sürecine Galatasaray Yönetimi ve teknik heyet karar verecek. Sarı-kırmızılıların, 15 milyon euro altındaki bir rakama çok sıcak bakmadığı öğrenildi.