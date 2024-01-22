Panathinaikos, Anastasios Bakasetas transferini resmen açıkladı Trabzonspor'un daha önce ayrılığını KAP'a bildirdiği Anastasios Bakasetas için yeni kulübü Panathinaikos da resmi açıklamayı yaptı.

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ensonhaber.com

Trabzonspor Kulübü, yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas'ın Panathinaikos'a transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi de transferin gerçekleştiğini belirtti.

Panathianaikos duyurdu

Panathianaikos Kulübü Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Anastasios Bakasetas transferini resmen duyurdu.

Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Haydi Taso!" ifadeleri kullanıldı.

Trabzon'a veda etti

Yunan futbolcu, Galatasaray ile oynanan maçın ardından Trabzonspor'a veda etmişti.

Bakasetas, şu ifadeleri kullanmıştı:

Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Aslında bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesine bir skorla, derbi mağlubiyetiyle ayrılmayı istemezdim. Hayatta bazen böyle oluyor. Türkiye'deki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm.

Yunanistan'a giden Bakasetas ayrıca sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.

Performansıyla iz bıraktı

Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımda iz bırakan yabancı oyunculardan biri oldu.

Bordo-mavili kulübe 2020-2021 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Yunan futbolcu, 122 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri 33 kez havalandırdı.

Trabzonspor'da kupalar kazandı

Bakasetas, Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 37 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını kaldıran bordo-mavili takımda Yunan oyuncu, bu büyük özleme son veren oyuncular arasında yer aldı.

Bakasetas, 2022-2023 sezonu öncesinde Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren bordo-mavili takımın kadrosunda yer alırken bu karşılaşmada da 1 gol attı.