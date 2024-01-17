Panathinaikos, Anastasios Bakasetas'la anlaşmaya vardı Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile anlaştığı iddia edildi.

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Süper Lig'de devre arası transfer döneminde kulüpler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da kadroya katılacak isimler belirlenirken bir yandan da takımdaki isimlerin geleceği netleşiyor.

Son dönemde ismi Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan ve sözleşmesi Haziran 2024'te sonra erecek olan Anastasios Bakasetas'la ilgili Yunanistan'dan bir iddia geldi.

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos'un, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın transferini bitirmek üzere olduğu ileri sürüldü.

Bakasetas'la anlaşmaya varıldı

Yunan spor sitesi Gazetta'nın haberine göre; dün gece Atina'dan Trabzon'a özel uçakla giden Panathinaikos'un üst düzey yetkilileri, Bakasetas ile görüştü.

Tecrübeli oyuncuyla uzun süredir temas halinde olan Panathinaikoslu idarecilerin, 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardığı belirtildi.

Galatasaray maçından sonra transfer tamamlanacak

Haberde; Yunan kulübünün, Trabzonspor'la da sözlü olarak mutabakata vardığı ileri sürülürken, bordo-mavili takımın 21 Ocak Pazar günü Süper Lig'de oynayacağı Galatasaray maçının ardından transferin tamamlanacağı iddia edildi.

33 gol ve 21 asistle oynadı

2020-2021 sezonun devre arasından bu yana bordo-mavili formayı giyen 30 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor kariyerinde 121 maça çıktı.

Bakasetas, bu karşılaşmalarda 33 gol ve 21 asistle mücadele etti.