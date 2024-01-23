Panathinaikos, eski Trabzonsporlu Vitor Hugo'yu kiraladı Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, bir dönem Trabzonspor formasını da giyen Vitor Hugo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

ensonhaber.com

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Samet Akaydin ve Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katan Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, bir dönem ülkemizde Trabzonspor formasını giymiş Vitor Hugo'yu da renklerine bağladı.

Yunanistan Süper Lig'de zirve yarışı veren Panathinaikos, Hugo'yu Bahia'dan sezon sonuna kadar kiraladı.

Trabzonspor formasını 99 kez giydi

32 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, Bahia'da geçtiğimiz yıl 29 maçta oynadı. Hugo'nun kariyerinde Trabzonspor'la çıktığı 99 maçta 9 golü bulunuyor.

Fatih Terim, takımın başına geçtiği dönemden bu yana ayrıca Köln'den Dimitrios Limnios ve Spezia'dan Bartlomiej Dragowski'yi de transfer etti.