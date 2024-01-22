Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas, Trabzon'dan ayrıldı
İHA

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın transferi için Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan takımı Panathinaikos ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray derbisinin ardından Trabzonspor'a veda eden Anastasios Bakasetas, bugün Trabzon'dan ayrıldı.

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Taraftarlarla fotoğraf çektirdi

Havalimanının iç hat terminalinde bordo-mavili taraftarlar tarafından tezahüratlarla uğurlanan 30 yaşındaki futbolcu, futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)