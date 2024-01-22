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Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas, Trabzon'dan ayrıldı

Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas, Trabzon'dan ayrıldı Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan takımı Panathinaikos ile anlaşmaya varan Anastasios Bakasetas, Trabzon'dan ayrıldı.