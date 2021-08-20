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    PAOK'tan Luyindama'ya 2.5 milyon euroluk teklif

    PAOK'tan Luyindama'ya 2.5 milyon euroluk teklif

    Yunan ekibi PAOK, Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Luyindama için 2.5 milyon euro teklif etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 14:15
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    Marcao'nun kadro dışı kalmasının ardından Galatasaray'ın kilit adamlarından biri haline gelen Christian Luyindama için Yunanistan Ligi takımlarından PAOK'tan önemli bir teklif geldi.

    Yunanistan basınında yer alan habere göre; PAOK, Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Luyindama için sarı-kırmızılı kulübe 2.5 milyon euroluk bir teklif sundu.

    PAOK tan Luyindama ya 2.5 milyon euroluk teklif #1

    MARCAO KADRO DIŞI KALINCA İŞLER DEĞİŞTİ

    Ancak Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde şiddet uygulaması üzerine kadro dışı kalması sarı-kırmızılı takımda planları değiştirdi. Brezilyalı stoperin geleceğinin belli olmaması Luyindama'nın takımda kalma ihtimalini artırdı.

    Luyindama'nın satılıp satılmayacağını yönetim ve teknik heyetin Marcao hakkında vereceği nihai karar belirleyecek.

    PAOK tan Luyindama ya 2.5 milyon euroluk teklif #2

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