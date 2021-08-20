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- PAOK'tan Luyindama'ya 2.5 milyon euroluk teklif
PAOK'tan Luyindama'ya 2.5 milyon euroluk teklif
Yunan ekibi PAOK, Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Luyindama için 2.5 milyon euro teklif etti.
- Haber Merkezi
- 20.08.2021 - 14:14
- Güncelleme : 20.08.2021 - 14:15
Marcao'nun kadro dışı kalmasının ardından Galatasaray'ın kilit adamlarından biri haline gelen Christian Luyindama için Yunanistan Ligi takımlarından PAOK'tan önemli bir teklif geldi.
Yunanistan basınında yer alan habere göre; PAOK, Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Luyindama için sarı-kırmızılı kulübe 2.5 milyon euroluk bir teklif sundu.
MARCAO KADRO DIŞI KALINCA İŞLER DEĞİŞTİ
Ancak Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde şiddet uygulaması üzerine kadro dışı kalması sarı-kırmızılı takımda planları değiştirdi. Brezilyalı stoperin geleceğinin belli olmaması Luyindama'nın takımda kalma ihtimalini artırdı.
Luyindama'nın satılıp satılmayacağını yönetim ve teknik heyetin Marcao hakkında vereceği nihai karar belirleyecek.