Papiss Cisse: Beşiktaş ile görüştüm

Beşiktaş dahil birçok takımla transfer görüşmesi yaptığını belirten Papiss Cisse, "Hazır durumdayım ve çalışmalarımı sürdürerek kendimi formda tutuyorum" dedi.

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Papiss Cisse, transfer durumuyla ilgili konuştu.

"HARİKA BİR SEZON OLDU"

Walfoot'a konuşan Papiss Cisse, "Alanyaspor ile harika bir yıl geçirdik. Ligde beşinci olduk ve kupaa final oynadık. Alanyaspor tarihinin en iyi sezonuydu. Avrupa Ligi'nde oynayacaklar. Takım çalışması, bu başarımızda çok önemliydi. Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde bitirdik." dedi.

Sezonu 32 maçta 22 golle kapatan Cisse, "Benim için de harika bir sezon oldu. Çok mutluyum ama biliyorum ki daha iyisini de yapabilirdim. Asla tatmin olmam, her zaman kendimi geliştirmeye çalışırım." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜM"

Geleceğiyle ilgili gelen soruya Papiss Cisse, "Beşiktaş dahil birçok takımla transfer görüşmesi yaptım. Hazır durumdayım ve çalışmalarımı sürdürerek kendimi formda tutuyorum." açıklamasını yaptı.

"ANDERLECHT'E KAPIM HALA AÇIK"

Anderlecht'ten teklif gelip gelmediğine dair soruya Senegalli yıldız, "Geçen yaz neredeyse imza atıyordum. Projeleri ilgimi çekmişti. Gitmeyi çok istedim ama Alanyaspor bırakmadı. Çünkü, yerime uygun birini bulamadılar. Sonunda Türkiye'de kaldım ve Anderlecht sayfasını kapattım." cevabını verdi.

"Anderlecht'in teknik direktörü Vincent Kompany, Manchester City'de oynarken ben de Newcastle'daydım ve çok iyi mücadelelerimiz oldu." diyerek sözlerini sürdüren Cisse, "Anderlecht'e kapım tekrar açık. Tecrübemi ve gollerimi istiyorlarsa gelebilirim. 2 hafta önce Brüksel'deydim. Hem kardeşim hem de oğlum Anderlecht'e imza atmamın iyi olacağını söylediler. Ailem hala Manchester'da. Brüksel'de oynarsam onlara da yakın olurum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.