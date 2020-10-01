Papiss Cisse Fenerbahçe'de

Samatta'dan sonra bir santfor daha transfer etmek isteyen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da tamamlayan Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı.

Bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, transferlerini de ardı ardına yapmaya devam ediyor.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Alanyaspor formasıyla 24 gol atan Senegalli santrfor Papiss Cisse'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan videoya "Ailemize hoş geldin!" notu düşüldü.

YEŞİLÇAMLI TRANSFER VİDEOSU

Videonun içeriğinde Yeşilçam'ın sevilen filmi Gülen Gözler'in unutulmaz sahnesinin olması da dikkat çekti. Transfer videosunda Cisse'nin yüzünün, Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi karakterinin üzerine shoplandığı görüldü.

Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi açıkladı - İZLE