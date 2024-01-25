Paris Saint-Germain, Gabriel Moscardo'yu transfer etti Fransız devi Paris Saint-Germain, 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gabriel Moscardo'yu renklerine bağladını duyurdu.

AA

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Brezilya'nın Corinthians takımından Gabriel Moscardo'yu kadrosuna kattı.

PSG Kulübü, 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Moscardo'nun sezon sonuna kadar kiralık olarak Corinthians forması giymeye devam edeceği belirtildi.

PSG, 22 milyon euro ödeyecek

Fransa basınında, PSG'nin bu transfer için bonuslarla 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Moscardo, altyapısından yetiştiği Corinthians'ın A takımında 25 kez görev yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)