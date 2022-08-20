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    Parma, Diego Rossi'nin peşinde

    Parma, Diego Rossi'nin peşinde

    Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi. Parma'nın sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki oyuncusu ile ilgilendiği aktarıldı.
    • 20.08.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 16:31
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    Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

    Mevcut kadrosunda 21 yabancı futbolcu bulunduran Fenerbahçe, Süper Lig'e 14 yabancı kaydettirmişti. Sarı Kanarya, yeni bir golcü transfer etmek için bu isimlerden de biriyle yolunu ayırmak zorunda.

    Yabancı forvet transferi de yapmayı planlayan Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncuların sayısı daha da artabilir. Bu kapsamda yabancı futbolcularına gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertlilere 24 yaşındaki kanat oyuncusu Diego Rossi için teklif geldi.

    Parma, Diego Rossi nin peşinde #1

    Parma, Rossi'yi istiyor

    İtalyan basınındaki haberlere göre; Serie B ekiplerinden Parma'nın Fenerbahçeli Diego Rossi'yi transfer etmek için harekete geçeceği aktarıldı.

    Haberde İtalyan temsilcisinin önümüzdeki günlerde Uruguaylı futbolcu için resmi teklifte bulunacağı ifade edildi.

    Parma, Diego Rossi nin peşinde #2

    Fenerbahçe, bonservisini almıştı

    Fenerbahçe, yaz transfer döneminin başında Diego Rossi'nin bonservisini MLS takımı Los Angeles'dan 5.5 milyon euro karşılığında satın almıştı.

    Parma, Diego Rossi nin peşinde #3

    Sezona kötü başladı

    Fenerbahçe'de Diego Rossi bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Son vuruştaki yetersizliği sebebiyle ilk 11'de yedek kulübüsene çekilen Uruguaylı oyuncu, sarı-lacivertli taraftarların da tepkisini çekmişti.


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