Parma, Pandev'i transfer ediyor

İtalya Serie B ekiplerinden Parma, bir dönem Galatasaray forması da giyen 38 yaşındaki futbolcu Goran Pandev'i kadrosuna katıyor.

İtalya Serie B ekiplerinden Parma, bir üst ligde Genoa forması giyen 38 yaşındaki futbolcu Goran Pandev'i kadrosuna katıyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre tecrübeli forvet Goran Pandev, ilerlemiş yaşına rağmen Parma'ya transfer olmaya sıcak bakıyor. Parma ise Genoa ile futbolcunun transferi için anlaşmaya vardı.

Serie B'de mücadele eden Parma'nın kadrosunda 44 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon da bulunuyor.

22 MAÇTA GOL ATAMADI

EURO 2020 sonrası futbolculuk kariyerine devam edip etmeyeceği konusunda şüpheleri olan oyuncu bu sezon 22 maçta forma giydi ve gol atma başarısı gösteremedi.

2014 yılında Galatasaray 'a transfer olan Pandev, Sarı-Kırmızılı ekipte 17 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans göstermişti. 2015 senesinde de Genoa'ya transfer olmuştu.