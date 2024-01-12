Partizan'dan Fenerbahçe'yi üzen haber! Matheus Saldanha satılık değil

ensonhaber.com

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Partizan'ın forveti Matheus Saldanha için resmi görüşmelere başladığı iddiası üzerine, Sırbistan ekibinden açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin Partizan'a 24 yaşındaki Brezilyalı golcü için 6 milyon euro teklif ettiği yönündeki iddialar üzerine Sırbistan kulübü, herhangi bir ayrılığa izin vermeyeceklerini duyurdu.

"Saldanha satılık değil"

Partizan Genel Müdürü Milos Vazura, Fenerbahçe haberleri üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Mateus Saldanha ve yazın Partizan'a gelen diğer oyuncular satılık değil! Saldanha konusunda hiçbir Türk kulübüyle ya da başka bir takımla pazarlık yapmıyoruz. 18 Ocak'ta Partizan'la yapılan anlaşma gereği hazırlıklara gelecek ve sezonun kalan bölümü için takımla çalışmalarına devam edecek. Saldanha takımımızın 11 oyuncularından biri, en iyi oyunculardan biri ve sezonun ilerleyen bölümünde daha da iyi olacağına eminiz. Mihajlo Ilic'in Bologa'ya satışı bize takımın iskeletini koruma fırsatı verdi.