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Paulinho, Fatih Terim'in fotoğraflarını beğendi
Adı Galatasaray ile anılan Paulinho, Instagram'dan Fatih Terim'in gönderilerini beğendi.
- Haber Merkezi
- 04.07.2021 - 11:51
Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor.
Burak Elmas yönetimi transfer konusunda çalışmalarını sürdürürken son olarak Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Paulinho'nun adı zaman zaman sarı-kırmızılı ekiple anılıyordu.
TERİM’İN FOTOĞRAFLARINI BEĞENDİ
32 yaşındaki orta saha oyuncusu kişisel Instagram hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in birçok gönderisini beğendi.
Paulinho'nun bu hamlesi sosyal medyada Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.
BONSERVİSİ ELİNDE
Çin ekibiyle yolları ayrılan Paulinho'nun bonservisi elinde. Yıldız futbolcu yeni adresine bedelsiz olarak imza atacak.