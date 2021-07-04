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    Paulinho, Fatih Terim'in fotoğraflarını beğendi

    Adı Galatasaray ile anılan Paulinho, Instagram'dan Fatih Terim'in gönderilerini beğendi.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2021 - 11:51
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    Paulinho, Fatih Terim'in fotoğraflarını beğendi

    Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor.

    Burak Elmas yönetimi transfer konusunda çalışmalarını sürdürürken son olarak Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Paulinho'nun adı zaman zaman sarı-kırmızılı ekiple anılıyordu.

    Paulinho, Fatih Terim in fotoğraflarını beğendi #1

    TERİM’İN FOTOĞRAFLARINI BEĞENDİ

    32 yaşındaki orta saha oyuncusu kişisel Instagram hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in birçok gönderisini beğendi.

    Paulinho'nun bu hamlesi sosyal medyada Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

    Paulinho, Fatih Terim in fotoğraflarını beğendi #2

    BONSERVİSİ ELİNDE

    Çin ekibiyle yolları ayrılan Paulinho'nun bonservisi elinde. Yıldız futbolcu yeni adresine bedelsiz olarak imza atacak.

    Paulinho, Fatih Terim in fotoğraflarını beğendi #3

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