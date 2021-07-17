Paulinho'ya BAE'den teklif

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Paulinho için Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli Dubai transfer teklifinde bulundu.

Transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdüren Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri olarak öne çıkan Brezilyalı oyuncu Paulinho için sıcak bir gelişme yaşandı.

BAE'DEN TEKLİF GELDİ

Fransa'dan Footmercato'nun haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri kulübü FC Shabab Al-Ahli Dubai, Sambacı'ya çok cazip bir teklif sundu.

Menajer Pierre Fernandes aracılığıyla pazarlıkları sürdürdüğü belirtilen Dubai ekibinin, önümüzdeki hafta Paulinho transferini bitirmek istediği kaydedildi.

Paulinho'nun önümüzdeki hafta Dubai yönetimi ile yüz yüze bir görüşme yapacağı ve ardından transferin resmileşebileceği de bildirildi.

ÇİN'DE 58 GOL 22 ASİST

Çin ekibi Guangzhou'daki sözleşmesi biten 32 yaşındaki oyuncu, Çin'de 125 maça çıktı ve 58 gol, 22 asistlik performans sergiledi.