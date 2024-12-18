Paulo Dybala'nın Galatasaray'dan istediği maaş

Haber Merkezi

Galatasaray, dünya yıldızlarını kadrosuna katma geleneğini sürdürmek için Roma’nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala’yı radarına aldı.

Daha önce Zaniolo, Torreira, Mertens, İcardi ve Osimhen gibi isimleri transfer eden “sihirbaz” lakaplı menajer George Gardi, bu kez Dybala’yı önerdi.

Menajer Gardi, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu ile yaptığı görüşmede, Dybala’nın sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve Roma’nın oyuncunun maliyetinden kurtulmak istediğini belirtti.

Teknik direktör Okan Buruk da, mali anlamda sorun yaşanmayacaksa transferin gerçekleşmesini olumlu karşıladı.

MAAŞ TALEBİ SORUN OLDU

Roma’da yıllık 7.5 milyon euro kazanan Dybala’nın Galatasaray’dan 12 milyon euro talep etmesi, sarı kırmızılı yönetimde görüş ayrılıklarına neden oldu.

Bazı yöneticiler, yüksek maliyet ve oyuncunun sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle transferin riskli olduğunu savunuyor.

ROMA BONSERVİS TALEP ETMİYOR

Roma’nın oyuncu için bonservis bedeli istememesi transferi cazip hale getirirken, sözleşmenin otomatik uzamasını engellemek isteyen Dybala’nın sezon sonunda serbest kalmak yerine ara transfer döneminde ayrılmayı tercih ettiği ifade ediliyor.