Yıllar önce Kasımpaşa-Beşiktaş maçında yaşanan ikinci top vakası, karşılaşmanın tekrar edilmesine neden olmuştu. Olayın bir benzeri bu kez Pazarspor-Eyüpspor karşılaşmasında yaşandı.

Dün 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Pazarspor-Eyüpspor maçında yaşanan 'iki top vakası' gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Ev sahibi Pazarspor, uzatma dakikalarında köşe atışı kazanmış, bu esnada kaleci Emrullah Şalk köşe gönderine yakın noktadan dışarı giden topu eline alarak ceza sahasına doğru hareketlemişti.

Kornerin kullanıldığını fark edince elindeki topu ceza sahasına gelen diğer topa doğru atan Şalk, penaltıya neden olmuştu.

Takım arkadaşları hakemin verdiği penaltı kararına itiraz etse de sonuç değişmedi ve maç 3-3 sona erdi.

DOĞRU KARAR VERDİ

Hatırlanacağı gibi daha önce, bu olayın bir benzerinin yaşandığı Kasımpaşa-Beşiktaş maçında hakem penaltı vermeyerek kural hatası yapmış ve maç tekrar edilmişti. Bu mücadelede ise hakem kurallara göre doğru karar verdi.

İşte o anlar:

Pazarspor-Eyüpspor maçında verilen ilginç penaltı - İZLE

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Beşiktaşlı futbolcu Almeida, ceza sahası içinde topla buluşunca, o dönem Kasımpaşa'da oynayan Ryan Donk elindeki meşin yuvarlağı diğer topun üstüne fırlatmış ve gol pozisyonunu engellemişti. Maçın hakemi Barış Şimşek ise ceza sahası içinde yaşanan bu pozisyona penaltı vermeyip kural hatası yaparak maçın tekrar edilmesine neden olmuştu.

EYÜPSPOR'DAN 'TEKRAR' BAŞVURUSU

Öte yandan bir açıklama yapan Eyüpspor Kulübü, karşılaşmada kural hatası yapıldığını iddia ederek, maçın tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduklarını duyurdu.