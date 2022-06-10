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    Pelkas ayrılmak istiyor

    Pelkas ayrılmak istiyor

    Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas'ın, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi.
    • 10.06.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 09:43
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    Fenerbahçe'de Yunan on numara Dimitris Pelkas'ın takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

    Vitor Pereira ve İsmail Kartal döneminde forma yarışından uzak kalan tecrübeli orta sahanın sözleşmesinin son senesinde Bologna tarafından takip edildiği kaydedildi.

    Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos'un bu haberinin üzerine Fenerbahçe'den gelen Lincoln hamlesi Dimitris Pelkas'ın ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

    Pelkas ayrılmak istiyor #1

    4 milyon euro

    Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki Yunan on numara için 4 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

    Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Dimitris Pelkas geçtiğimiz sezon 33 müsabakada oynadı. Yunan futbolcu rakip fileleri 5 kez havalandırma başarısı gösterdi.

    Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi istiyor - HABERİ

    Pelkas ayrılmak istiyor #2


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