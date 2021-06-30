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    Pelkas: Fenerbahçe'de çok mutluyum

    Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Dimitris Pelkas, Rubin Kazan'ın ilgisine rağmen sarı-lacivertlilerde çok mutlu olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 11:57
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    Pelkas: Fenerbahçe'de çok mutluyum

    Fenerbahçe 'de geçtiğimiz sezonun başında Yunanistan ekiplerinden PAOK'tan transfer edilen Dimitrios Pelkas, tek sezonda gösterdiği performans ile fark yaratmıştı.

    27 yaşındaki yıldız, çıktığı 42 maçta 10 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 de gol pası verip, orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

    Pelkas'ın bu futbolu, Avrupa takımlarının da dikkatini çekti. Yunan futbolcu için ilk ciddi teklif Rubin Kazan'dan geldi.

    Rus temsilcisi, Pelkas'ın bonservisi için 6 milyon euroyu gözden çıkardı.

    Pelkas: Fenerbahçe de çok mutluyum #1

    "FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"

    Öte yandan Lyon, Leverkusen, Valencia ve Norwich City gibi kulüplerin de yıldız oyuncuya talip oldukları belirtilirken Pelkas, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    27 yaşındaki başarılı oyuncu, "Fenerbahçe'de oynamaktan çok mutluyum. Bu forma ile hem Türkiye hem de Avrupa'da başarılar yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Pelkas: Fenerbahçe de çok mutluyum #2

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