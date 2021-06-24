Euro
10.3432
0.32%
Dolar
8.6527
0.15%
Altın
494.43
0.04%
Borsa
1.402
0%
Bitcoin
285.601
-4.16%
EXEN Coin
29.50
0.68%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Pelkas'a Rubin Kazan kancası

    Daha önce Pelkas'ı isteyen Rubin Kazan, bir kez daha Yunan futbolcu için Fenerbahçe ile görüşme sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pelkas'a Rubin Kazan kancası

    Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, yeni sezonun açılışının yaklaşmasıyla transfer çalışmalarına hız verdi.

    Sarı-lacivertli takımda, kadroya dahil edilecek isimlerin yanı sıra gelen teklifler neticesinde bazı isimlerle de yollar ayrılabilir. Bunlardan biri de Dimitrios Pelkas...

    Rus ekibi Rubin Kazan'ın, Fenerbahçe forması giyen Yunan isim Dimitrios Pelkas'a olan ilgisi bitmek bilmiyor.

    Pelkas a Rubin Kazan kancası #1

    RUSLAR FENERBAHÇE'NİN KAPISINI ÇALDI

    Pelkas'a daha önce bir teklif yapan Ruslar, yeniden Yunan futbolcu için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.

    Fransız ekibi Lyon'un 7 milyon euroluk önerisinin de geri çevrildiği hesaba katılırsa, Rubin Kazan yönetiminin daha yüksek bir teklif getirmesi bekleniyor. 1 Temmuz'da yeni sezonu açacak olan Fenerbahçe'nin, Pelkas için 10 milyon euro civarında bir teklif gelmezse bu transfere izin vermesi zor görünüyor.

    Pelkas a Rubin Kazan kancası #2

    34 MAÇTA 16 GOLE DİREKT ETKİ

    Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon başında PAOK'tan gelen 27 yaşındaki 10 numara, sarı-lacivertli takımın formasıyla toplamda 34 müsabakaya çıktı ve 8 gol atarken 8 de asist yaptı.

    Pelkas'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

    Pelkas a Rubin Kazan kancası #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir