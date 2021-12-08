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    Pelkas'tan menajerine: Bana takım bul

    Pelkas'tan menajerine: Bana takım bul

    Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, menajerini arayarak kendisine yeni bir takım bulmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 10:21
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    Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı, geçtiğimiz sezon da iyi bir performans gösteren Dimitrios Pelkas, bu sezon adeta kayboldu.

    Daha önce "Kendime olan güveni yitirdim." açıklamasını yapan Yunan oyuncunun, menajerini arayarak "Futbol kariyerim için başka bir takıma transfer olmam gerekiyor. Mümkünse devre arasında transferim gerçekleşsin." dediği öğrenildi.

    Pelkas tan menajerine: Bana takım bul #1

    TEKLİFLER REDDEDİLMİŞTİ

    Dimitrios Pelkas'a, Yunanistan dışında, İtalyan ve Rus kulüplerinin ilgisi olduğu da gelen haberler arasında.

    Fenerbahçe, sezon başında Pelkas için gelen 7 milyon euro civarındaki teklifleri geri çevirmiş ve 9-10 milyon civarında ücret talep etmişti.

    Pelkas tan menajerine: Bana takım bul #2

    Pelkas tan menajerine: Bana takım bul #3

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