Pena, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'ın devre arasında Barcelona'dan kiraladığı İspanyol kaleci Inaki Pena, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

Galatasaray'ın devre arasında Barcelona'dan kiraladığı İspanyol kaleci Inaki Pena'nın sözleşmesi sona erdi.

Genç kaleci, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

"Herkese teşekkür ederim"

Pena yaptığı paylaşımda, "Ali Sami Yen'de desteğinizi hissetmek ve bu renkleri temsil etmek bir zevkti. Sizden biri olarak kabul ettiğiniz için herkese teşekkür ederim, ilk günden beri kendimi bir aslan olarak hissediyorum. Gelecek için bol şans ve başarılar!" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki kaleci, 8 maçta sarı-kırmızılı takımda forma giymişti...